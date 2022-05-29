ru ua
Нд, 29 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сербія продовжила експорт російського газу: підписано контракт

Новость на русском →
Белград, Неділя 29 травня 2022 17:58
Сербія продовжила експорт російського газу: підписано контракт Фото: президент Сербії Олександр Вучич (Hannah McKay / Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сербія продовжила контракт з Росією про постачання газу на три роки. Діючі домовленості щодо експорту закінчаться 31 травня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив президент Сербії Олександр Вучич за підсумками телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним.

Очільник сербської держави розповів, що він обговорив з Путіним продовження експорту газу з РФ на три роки та розширення газових сховищ у Сербії.

За словами Вучича, ціну на російський газ для Сербії він поки що не може розголошувати. Усі умови обговорюватимуться з "Газпромом".

При цьому чинний 10-річний контракт про постачання газу між Сербією та Росією закінчиться вже 31 травня.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр та міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович заявляла, що країна має намір знизити свою залежність від російського газу.

Також ми писали, що, за словами Вучича, влада Сербії має намір чинити опір введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможе. Хоча Белград зазнає від цього великих збитків, проте приєднуватися до обмежень все ж таки не збирається.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Російська Федерація Газ Володимир Путін
NEWS
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
В Україні з'явиться державна мережа АЗС: що відомо
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу