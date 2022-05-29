Сербія продовжила експорт російського газу: підписано контракт
Сербія продовжила контракт з Росією про постачання газу на три роки. Діючі домовленості щодо експорту закінчаться 31 травня.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив президент Сербії Олександр Вучич за підсумками телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним.
Очільник сербської держави розповів, що він обговорив з Путіним продовження експорту газу з РФ на три роки та розширення газових сховищ у Сербії.
За словами Вучича, ціну на російський газ для Сербії він поки що не може розголошувати. Усі умови обговорюватимуться з "Газпромом".
При цьому чинний 10-річний контракт про постачання газу між Сербією та Росією закінчиться вже 31 травня.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр та міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович заявляла, що країна має намір знизити свою залежність від російського газу.
Також ми писали, що, за словами Вучича, влада Сербії має намір чинити опір введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможе. Хоча Белград зазнає від цього великих збитків, проте приєднуватися до обмежень все ж таки не збирається.
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