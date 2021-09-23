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Сербія перевела війська на кордоні з Косово у підвищену боєготовність

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Сербії Небойша Стефанович заявив, що сербські війська на кордоні з Косово перейшли у режим підвищеної боєготовності. На кордоні між країнами тривають протести сербів, які не вдоволені забороною на в'їзд в Косово автомобілями з сербськими номерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "РТС".

За словами Стефановича, таким чином Сербія хоче надіслати чіткий сигнал, що "погром сербського народу більше не повториться". Таку заяву він зробив під час відвідування гарнізонів у прикордонному місті Нові Пазар.

"Наша армія не провокує, але готова захистити людей, якщо станеться щось, що загрожує їхньому життю. Для мене важливо бачити, що ці люди в настрої і готові. Устаткування і техніка, які ми закупили, знаходяться в правильному стані в руках професіоналів", - сказав сербський міністр.

Ситуація на кордоні між Косово та Сербією напружилася 19 вересня. Введення заборони на сербські номери влада Косова пояснила тим, що Сербія не пускає машини з косовськими номерними знаками. Тому це була дзеркальна відповідь.

Нагадаємо, після цього на кордоні між Косово та Сербією спалахнули протести.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз закликав Косово та Сербію урегулювати конфлікт.

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