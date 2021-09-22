ЄС закликав Косово і Сербію до деескалації конфлікту на кордоні

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель закликав Косово і Сербію до негайної деескалації конфлікту на кордоні. Він нагадав про угоди, укладені у 2011 році, які мають обов'язкову силу для обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з аяву Борреля .

"Європейський союз закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Слід уникати будь - яких провокацій або односторонніх дій, оскільки вони безпосередньо суперечать інтересам жителів регіону", - зазначив дипломат.

Він закликав владу Косово і Сербії до діалогу за сприяння ЄС, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації. "Ми настійно закликаємо обидві сторони повною мірою використовувати його (діалог - ред.)", уточнив Боррель.

Глава європейської дипломатії нагадав про досягнуті за посередництва ЄС між Косово і Сербією у 2011 році угоди і закликав дотримуватися їх.