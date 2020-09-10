Сербія може відмовитися переносити посольство в Єрусалим: названа причина

Уряд Сербії може відмовитися від перенесення свого посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, якщо Ізраїль визнає незалежність Косово. Такий крок також може завдати шкоди відносинам між Сербією та Ізраїлем.

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на джерело, близьке до сербського президента Олександра Вучича.

Реакція сербської сторони послідувала після того, як представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліору Хайяту назвав Косово "країною".

"Ми бачимо, що Сербія і Косово вирішили відкрити посольства в Єрусалимі як символічний крок по просуванню миру між цими країнами", - заявив Хайяту.

Зазначимо, в грудні 2017 року Сполучені Штати визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, після чого там було відкрито посольство.

Нагадаємо, що минулого тижня Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економіці. Угоду було підписано у Вашингтоні за посередництва адміністрації президента США.

Згідно з документом, Сербія повинна буде також перемістити своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва в Єрусалим.