Сербія схвалила будівництво труби для російського газу від Болгарії до Угорщини

Министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич заявил, что правительство Сербии одобрило начало строительства нового газопровода для транспортировки российского газа от Болгарии до Венгрии, который реализуется в том числе для приема газа "Турецкого потока". Об этом сообщают росСМИ.

Работы начнут с апреля.

"Агентство по энергетике Сербии 5 марта приняло окончательное решение, которым положительно ответили на заявление "Газтранса". В наших планах, чтобы начало работ было в течение апреля, начать строительство", - сказал он.

Напомним, Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию. Стоимость проекта составит 1,4 млрд евро. При этом дипломаты Евросоюза и Соединенных Штатов Америки опасаются, что этот газопровод может усилить зависимость ЕС от газа и "подорвать украинскую безопасность".

РБК-Украина писало, что российский "Газпром" выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке "Турецкого потока" - через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию.