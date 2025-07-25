Сербия назвала условия поддержки санкций против РФ

Сербский министр по делам Европы Неманья Старович в интервью APA попытался развеять сомнения относительно позиции Сербии по отношению к Украине.

"Если нас критикуют за то, что мы не делаем достаточно для Украины, то мой ответ прост: Давайте позволим украинцам говорить за себя", - отметил он.

По его словам, Сербия не поддерживает санкции ЕС против России, поскольку это "совсем не повлияет на Россию, но очень сильно повлияет на сербскую экономику", а также потому, что, не будучи членом ЕС, Сербия не имеет безопасности, которую предоставляет членство в Союзе.

Старович провел аналогию с пандемией, после которой Хорватия получила 22 миллиарда евро из фонда восстановления ЕС, а Сербия - "почти ничего", а именно 165 миллионов евро.

Однако Сербия, по словам министра, готова полностью поддержать санкции ЕС, "если членство в ЕС будет приближаться", то есть за несколько месяцев до даты вступления.

Он также подчеркнул, что Белград "с первого дня четко и недвусмысленно осудил" российское вторжение в Украину.

Старович подчеркнул, что Сербия поддерживает членство Украины в ЕС, а также выразил удовлетворение тем, что Украина придала импульс процессу расширения.

"Теперь мы, страны Западных Балкан, должны стать частью этого импульса", - подчеркнул он.