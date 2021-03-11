ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сербия в мае начнет производить российскую СOVID-вакцину

Новина українською → Белград, Четверг 11 марта 2021 20:50
Сербия в мае начнет производить российскую СOVID-вакцину Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр по инновациям Сербии Ненад Попович заявил, что в стране до 20 мая начнется производство российской вакцины от коронавируса "V Спутник". Выпускать ее будет белградский Институт вирусологии "Торлак".

Об этом сообщает B92.

По словам Поповича, Сербия станет первой страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину и сможет экспортировать ее в ЕС.

"Что касается количества, то на первой фазе будет произведено четыре млн доз вакцины", - сказал министр.

Он также заявил, что соглашение о передаче технологий с российскими партнерами будет подписано до конца марта. До 16 апреля в Сербию поступят небольшие объемы субстанции вакцины, после чего будет выпущена пробная партия, качество которой проверят в России. После этого начнется производство значительных объемов вакцины.

"Это исторический момент для Сербии. С помощью наших российских братьев мы восстанавливаем сербский суверенитет в производстве вакцин, в котором наша страна была одним из лидеров в Европе", - добавил Попович.

Напомним, ранее сербский фармацевтический регулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "V Спутник".

Также РБК-Украина писало, что швейцарская фармацевтическая компания Adienne будет осуществлять производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Италии. Фонд национального благосостояния России подписал с компанией соответствующее соглашение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сербия
NEWS
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
Санкции, Харьковские соглашения и "Мотор Сич": главные сегодняшние решения СНБО
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады