Сербия в мае начнет производить российскую СOVID-вакцину

Министр по инновациям Сербии Ненад Попович заявил, что в стране до 20 мая начнется производство российской вакцины от коронавируса "V Спутник". Выпускать ее будет белградский Институт вирусологии "Торлак".

По словам Поповича, Сербия станет первой страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину и сможет экспортировать ее в ЕС.

"Что касается количества, то на первой фазе будет произведено четыре млн доз вакцины", - сказал министр.

Он также заявил, что соглашение о передаче технологий с российскими партнерами будет подписано до конца марта. До 16 апреля в Сербию поступят небольшие объемы субстанции вакцины, после чего будет выпущена пробная партия, качество которой проверят в России. После этого начнется производство значительных объемов вакцины.

"Это исторический момент для Сербии. С помощью наших российских братьев мы восстанавливаем сербский суверенитет в производстве вакцин, в котором наша страна была одним из лидеров в Европе", - добавил Попович.