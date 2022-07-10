Сербія і Косово готові розглянути кілька угод, - посол ЄС
Найближчим часом Сербія і Косово можуть розглянути кілька угод, які сприятимуть врегулюванню політичної ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rs.n1info.
Як заявив спецпредставник ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною Мирослав Лайчак на форумі в Дубровнику, сторони готові розглянути три або чотири угоди, очікується їх швидке доопрацювання.
За його словами, діалог між Сербією і Косово є найбільш стратегічним процесом в регіоні.
Крім того, Лайчак підкреслив, що ЄС повинен завершити інтеграцію Західних Балкан, і що є два нагальних питання - це початок переговорів про прийом Албанії та Північної Македонії в Європейський союз, а також лібералізація візового режиму для Косово.
Статус Косово
У 1998 році в Косово спалахнув збройний конфлікт між місцевими албанцями і югославською адміністрацією. У березні 1999 року в конфлікт втрутилися сили НАТО, які після припинення бойових дій залишилися в регіоні.
У 2008 році в Косово проголосили незалежність, яку визнали кілька десятків країн.
Нагадаємо, минулого року Сербія і Косово домовилися про деескалацію у регіоні, на північ частково визнаної держави мали зайти сили НАТО.
У той же час сербський президент виключив зізнання незалежності Косово.
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