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Сербія і Косово готові розглянути кілька угод, - посол ЄС

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Дубровник, Неділя 10 липня 2022 18:51
Сербія і Косово готові розглянути кілька угод, - посол ЄС Фото: спецпредставник ЄС Мирослав Лайчак (EU2016 SK)
Автор: Ілона Свиридова

Найближчим часом Сербія і Косово можуть розглянути кілька угод, які сприятимуть врегулюванню політичної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rs.n1info.

Як заявив спецпредставник ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною Мирослав Лайчак на форумі в Дубровнику, сторони готові розглянути три або чотири угоди, очікується їх швидке доопрацювання.

За його словами, діалог між Сербією і Косово є найбільш стратегічним процесом в регіоні.

Крім того, Лайчак підкреслив, що ЄС повинен завершити інтеграцію Західних Балкан, і що є два нагальних питання - це початок переговорів про прийом Албанії та Північної Македонії в Європейський союз, а також лібералізація візового режиму для Косово.

Статус Косово

У 1998 році в Косово спалахнув збройний конфлікт між місцевими албанцями і югославською адміністрацією. У березні 1999 року в конфлікт втрутилися сили НАТО, які після припинення бойових дій залишилися в регіоні.

У 2008 році в Косово проголосили незалежність, яку визнали кілька десятків країн.

Нагадаємо, минулого року Сербія і Косово домовилися про деескалацію у регіоні, на північ частково визнаної держави мали зайти сили НАТО.

У той же час сербський президент виключив зізнання незалежності Косово.

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