Сербія і Косово готові розглянути кілька угод, - посол ЄС

Найближчим часом Сербія і Косово можуть розглянути кілька угод, які сприятимуть врегулюванню політичної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rs.n1info.

Як заявив спецпредставник ЄС з діалогу між Белградом і Приштиною Мирослав Лайчак на форумі в Дубровнику, сторони готові розглянути три або чотири угоди, очікується їх швидке доопрацювання.

За його словами, діалог між Сербією і Косово є найбільш стратегічним процесом в регіоні.

Крім того, Лайчак підкреслив, що ЄС повинен завершити інтеграцію Західних Балкан, і що є два нагальних питання - це початок переговорів про прийом Албанії та Північної Македонії в Європейський союз, а також лібералізація візового режиму для Косово.

Статус Косово

У 1998 році в Косово спалахнув збройний конфлікт між місцевими албанцями і югославською адміністрацією. У березні 1999 року в конфлікт втрутилися сили НАТО, які після припинення бойових дій залишилися в регіоні.

У 2008 році в Косово проголосили незалежність, яку визнали кілька десятків країн.