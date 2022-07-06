Сербія не визнаватиме Косово, незважаючи на резолюцію Європарламенту, - президент
Сербія не підписуватиме угоду про взаємне визнання з Косово, незважаючи на резолюцію Європарламенту.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання Novosti, про це заявив президент Сербії Александар Вучич.
Відповідаючи на питання журналістів про те, якою буде відповідь Сербії на резолюцію Європарламенту про необхідність Белграда підписати з Приштиною угоду про поліпшення відносин, засноване на обопільному визнанні, Вучич сказав:
"Відповімо ввічливо: розглядати не будемо, нам в голову не приходить. Я вичерпав запас ввічливих відповідей на це питання".
При цьому лідер Сербії зазначив, що він готовий до продовження діалогу з Косово.
Варто зауважити, що Косово є частково визнаною державою. Раніше цей регіон входив до складу Сербії, але проголосив незалежність.
При цьому ЄС вимагає від Сербії і Косова взаємного визнання для того, щоб вони могли стати частиною блоку.
Нагадавши, раніше Вучич заявляв, що Сербія повинна знайти альтернативу російській нафті через санкції Заходу на постачання нафти танкерами з Росії.
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