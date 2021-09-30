ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Косово та Сербія домовилися про деескалацію. На пункти пропуску зайдуть сили НАТО

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 30 вересня 2021 14:53
Косово та Сербія домовилися про деескалацію. На пункти пропуску зайдуть сили НАТО Фото: спецпредставник ЄС по Західних Балканах Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)
Автор: Юлія Бойко

Представники частково визнаного Косово і Сербії домовилися про деескалацію в регіоні Північного Косово. Угода передбачає, що Пріштіна відведе свій спецназ від кордону з Сербією, його місце займуть сили НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спецпредставника ЄС по Західних Балканах Мирослава Лайчака.

"У нас є угода! Після двох днів інтенсивних переговорів ми досягли угоди про деескалацію і подальші дії", - написав він.

Згідно з текстом угоди, сили НАТО (KFOR) зайдуть на КПП "Ярине" і "Брняк" на кордоні з Сербією замість косовського спецназу.

Крім того, сторони створять робочу групу з вирішення проблеми автомобільних номерів жителів Північного Косова, населеного переважно сербами. У більшості тут встановлені сербські номери, тоді як Косово вимагає замінити їх.

Нагадаємо, ситуація на кордоні між Косово і Сербією загострилася 20 вересня, коли сотні косовських поліцейських зайняли КПП "Ярине" і "Брняк" і почали примусово знімати сербські номери з автомобілів, змінюючи їх на косовські і стягуючи мито в 5 євро.

В результаті косовські серби протягом декількох днів протестували на пунктах пропуску, а Сербія привела армію в підвищену боєготовність, критикуючи "окупацію" Північного Косова приштинською поліцією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Косово
NEWS
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса