Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економіці

Представники Сербії та частково визнаного Косово на переговорах у США домовилися про нормалізацію відносин в економіці. Президент США Дональд Трамп оголосив, що сторони досягли історичної угоди.

Про це у Twitter повідомив представник Білого дому Джадд Дір.

Зазначимо, сьогодні сербська делегація, яку очолює президент Олександр Вучич, у США проводить переговори з прем'єром Косово Авдулахом Хоті при посередництві Білого дому.

"Президент Дональд Трамп оголосив, що Сербія і Косово домовилися про нормалізацію в економіці. Ще одна історична угода, досягнута цим президентом, щоб зробити світ більш процвітаючим місцем", - повідомив Дір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр Косово має намір обговорювати в США тільки незалежність, але президент Сербії був проти.

У серпні стало відомо, що Білий дім запросив представників Сербії та Косово на переговори для вирішення економічних питань. Вашингтон вважає, що це перший крок у просуванні мирного процесу.

Зазначимо, останнім часом діалог між Сербією і Косово стає все більш активним. Республіка Косово утворилася в результаті одностороннього проголошення незалежності в 2008 році та відокремленні від Сербії. Її незалежність не визнає низка країн, у тому числі Україна.

До одностороннього проголошення незалежності в Косово був албансько-сербський конфлікт 1998-1999 років, входження військ країн НАТО і кілька років життя під контролем ООН і ЄС.

