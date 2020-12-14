Сербія змінила правила в'їзду для іноземців

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Кризовий штаб Сербії по боротьбі з інфекційними захворюваннями запропонував змінити правила в'їзду на територію країни. Всім в'їжджають в Сербію необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус.

Про це заявила міністр праці і соціального захисту Дарія Кисич-Тепавчевич, передає видання "Політика".

"Результати тесту на коронавірус необхідно мати всім іноземним громадянам, починаючи з 20 грудня, ймовірно, до 10 січня", - повідомила вона.

При цьому міністр додала, що громадяни Сербії при в'їзді в країну також повинні будуть здавати тест на COVID-19, щоб уникнути ізоляції по приїзду.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України віднесло Сербію в "червону зону". За повернення українцям необхідно буде перебувати на самоізоляції протягом двох тижнів або протягом доби зробити ПЛР-тест.

Нагадаємо, з 24 листопада у Сербії посилили карантинні обмеження. У країні заборонені збори в групах понад п'ять осіб і обмежена робота кафе, ресторанів, клубів і торговельних центрів.

Крім того, раніше в Сербії ввели обов'язковий масковий режим на відкритому просторі, а також заборонили збиратися групами понад десять осіб.