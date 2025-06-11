Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, - Вучич

"От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - сказал Вучич.

По его словам, то, будет ли в Украине перемирие или "что-то другое", зависит от президента страны и украинского народа.

"Если будет прекращение огня, или перемирие, это касается вас (обратился к Зеленскому - ред.) и украинского народа. Мы можем быть в этом помощниками, но я хотел бы взять с вами, господин президент, какие-то один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку", - отметил Вучич.

Он добавил, что Украина может всегда рассчитывать на гуманитарную помощь Сербии и поддержку территориальной целостности страны.

"Мы готовы выслушать вас и посмотреть, как мы можем быть полезными и поддержать вас. Я надеюсь, что мы сможем без громких слов сделать хотя бы немного больше для украинского народа, потому что украинцы действительно этого заслуживают", - добавил президент Сербии.