Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум, - Вучич

"Очень хороший и корректный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал президент Сербии.

По его словам, они обсудили и договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический форум между бизнесменами двух стран.

"Также посол Сербии в ближайшее время вернется к своим обязанностям в Киеве. Мы также говорили о европейском пути обеих стран и острой необходимости установления мира", - добавил лидер Сербии.