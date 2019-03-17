В Сербії протестувальники оточили резиденцію президента

Фото: протести в Сербії (twitter.com/BalkanInsight)

Активісти вимагають відставку президента країни

В Белграді кілька тисяч протестувальників оточили будинок резиденції президента з вимогою подачі у відставку глави держави Александара Вучича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Вучич провів в резиденції надзвичайну конференцію для преси з приводу масових протестів у столиці та по всій країні, в якій він засудив вчорашні дії пікетувальників, коли вони увірвались до будинку державного телебачення Сербії.

Резиденція президента, яка знаходиться у центрі столиці поряд з будинком парламенту, охороняється поліцейськими та жандармами. Пікетувальники закликали мешканців столиці, а також правоохоронців долучитись до них з вимогою відставки президента країни.

Раніше повідомлялось, що у Сербії демонстранти увірвалися в будівлю держтелерадіо. Демонстранти закидали камінням співробітників поліції, а після зламали двері будівлі сербського держтелебачення, зайнявши в підсумку приміщення телерадіокомпанії.

Нагадаємо, глава МВС Сербії анонсував покарання для демонстрантів, які захопили будівлю держтелерадіо. Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефановіч заявив, що кожна людина, яка увірвалась в будівлю RTS, буде покарана.