У Сербії знову протестували проти президента Вучича

Демонстранти заблокували вхід до головної будівлі державного телерадіомовника

В Сербии в столице страны Белграде 9 марта прошли новые протесты против президента страны Александра Вучича с требованием прекратить контроль над государственными средствами информации и призывом к честным выборам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно информации издания, демонстранты на час заблокировали вход в главное здание государственного телерадиовещателя РТС.

Перед ними выступил сербский актер и политик Бранислав Лечич, который был среди лидеров первого в Сербии массового протеста за демократию 9 марта 1991 года.

Отметим, протесты в Сербии продолжаются с начала декабря, когда люди вышли на улицы после того, как в ноябре группа неизвестных избила оппозиционного политика Борко Стефановича. Акция называется "Один из пяти миллионов".

Крупнейшая оппозиционная сила Сербии блок "Союз за Сербию", который объединяет более 20 партий и движений выразил поддержку протестам, в то же время, организаторы демонстраций заявляют, что не поддерживают ни одну из оппозиционных политических сил.

Напомним, 23 февраля в Сербии состоялся очередной антипрезидентский митинг, на который вышли несколько тысяч человек.