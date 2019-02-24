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У Сербії тисячі людей вийшли на мітинг проти президента

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 05:59
У Сербії тисячі людей вийшли на мітинг проти президента
Фото: мітинг у Белграді (twitter.com/SavezZaSRB)

До мітингувальників приєдналися депутати муніципалітету Белграда

У столиці Сербії - Белграді - в черговий раз 23 лютого відбувся антипрезидентський мітинг, на який вийшли кілька тисяч людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Люди вимагали відставки президента країни Олександра Вучича. До мітингувальників також присоединилиссь муніципальні депутати. Акція, яка триває кілька місяців, має назву "Один з п'яти мільйонів".

Зібравшись на площі біля філософського факультету університету в Белграді, групи демонстрантів пройшли маршем по місту до будівель уряду і парламенту країни. Деякі учасники ходи тримали в руках плакати з цитатою з заяви Вучича, зробленого в 2012 році: "Пенсіонери не заплатять ні одного динара за майбутні реформи".

 

Фото: мітинг у Белграді (twitter.com/SavezZaSRB)

За день до цього, 22 лютого масові акції відбулися в кількох містах Сербії, в тому числі в Нові-Саді і Ніші. Опозиція Сербії звинувачує Вучича і його прихильників в корупції і порушенні демократичних принципів.

Перші акції протесту у Сербії пройшли на початку грудня 2018. Вони почалися після нападу на лідера опозиційної партії "Лівиця" Борислава Стефановича. Опозиція заявляє, що до організації нападу причетна влада. Акції в Сербії проходять під гаслом "Один з п'яти мільйонів". Воно з'явилось після заяви Вучича, що він не поступиться мітингувальникам, "навіть якщо їх буде п'ять мільйонів".

Нагадаємо, на початку лютого на мітинг проти Вучича в різних містах Сербії вийшли десятки тисяч людей.

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