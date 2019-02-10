У Сербії знову пройшли антипрезидентські протести

Активісти вимагають свободи ЗМІ та справедливих виборів

В Сербии десятки тысяч граждан вновь вышли на акции протеста против политики президента Александара Вучича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, вчера демонстрации состоялись в Белграде и ряде других городов страны.

Активисты требовали свободы СМИ и создания справедливых условий для выборов.

Одно из требований участников акций протеста - увольнение руководства государственного телеканала RTS.

В митингах приняли участие представители широкого политического спектра - от левых до крайних правых.

Отметим, митинги с требованиями отставки Вучича продолжаются в Белграде уже несколько недель. Первый митинг состоялся после нападения на оппозиционного политика Борко Стефановича 23 ноября 2018 года.

Напомним, 26 января несколько тысяч человек прошли маршем центром столицы Сербии до здания государственной телекомпании RTS, призывая к отставке президента Александра Вучича.