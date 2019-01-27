У Сербії знову протестували проти президента Вучича

Фото: протести в Сербії (з відкритих джерел)

На антипрезидентську демонстрацію вийшли кілька тисяч сербів

У Белграді (Сербія) в суботу, 26 січня, кілька тисяч осіб пройшли маршем центром міста до будівлі державної телекомпанії RTS, закликаючи до відставки президента Олександра Вучича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В об'єднаному протесті взяли участь представники різних політичних партій Сербії - від лівих до ультраправих.

Протестувальники вважають, що, втручаючись в процес ухвалення рішень судами, президент порушує принцип поділу влади в правовій державі.

Також демонстранти заявляють про високий рівень корупції в оточенні президента і обмеження свободи слова та утиски опозиційних журналістів.

"Президент Вучич повинен подати у відставку, щоб Сербія знову стала правовою державою", - заявив на мітингу суддю Вищого суду Сербії Зоран Івошевич.

Нагадаємо, мітинги з вимогами відставки Вучича тривають у Белграді вже восьмий тиждень. Перший відбувся після нападу на опозиційного політика Борко Стефановича 23 листопада 2018 року.