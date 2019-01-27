ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Сербії знову протестували проти президента Вучича

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 02:03
У Сербії знову протестували проти президента Вучича
Фото: протести в Сербії (з відкритих джерел)

На антипрезидентську демонстрацію вийшли кілька тисяч сербів

У Белграді (Сербія) в суботу, 26 січня, кілька тисяч осіб пройшли маршем центром міста до будівлі державної телекомпанії RTS, закликаючи до відставки президента Олександра Вучича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В об'єднаному протесті взяли участь представники різних політичних партій Сербії - від лівих до ультраправих.

Протестувальники вважають, що, втручаючись в процес ухвалення рішень судами, президент порушує принцип поділу влади в правовій державі.

Також демонстранти заявляють про високий рівень корупції в оточенні президента і обмеження свободи слова та утиски опозиційних журналістів.

"Президент Вучич повинен подати у відставку, щоб Сербія знову стала правовою державою", - заявив на мітингу суддю Вищого суду Сербії Зоран Івошевич.

Нагадаємо, мітинги з вимогами відставки Вучича тривають у Белграді вже восьмий тиждень. Перший відбувся після нападу на опозиційного політика Борко Стефановича 23 листопада 2018 року.

 

В Угорщині пройшли акції проти політики уряду У Франції розпочалася нова хвиля протестів "жовтих жилетів"
Новини України протестСербия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся