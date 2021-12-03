У Сербії пропагують "ЛНР" в дитячому конкурсі. Україна висловила протест

Так, в місцевій газеті Опово опублікували результати міжнародного конкурсу дитячого малюнка "Чарівний світ казки". Перше місце на конкурсі посіла дівчинка з "Луганської народної республіки, м.Краснодон".

"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків була використана для провокації і розкрутки терористичної організації, так званої "Луганської Народної Республіки", - йдеться в повідомленні.

Посольство висловило різкий протест проти того, що неповнолітні з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід'ємною частиною України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Сербії, представлені як представники "ЛНР".

"Згадка терористичної "ЛНР" як "держави" є закликом порушити територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться в заяві.

У цьому контексті Україна нагадала, що будь-яка співпраця державних органів, неурядових структур або окремих громадян Сербії з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" є прямим порушенням законодавства України і матиме відповідні правові наслідки.

Фото: диплом, яким нагородили учасницю конкурсу (glasopova.rs)