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У Сербії пропагують "ЛНР" в дитячому конкурсі. Україна висловила протест

Автор: Валерія Поліщук

Посольство України в Сербії звернулося до представників місцевого самоврядування муніципалітету Опово щодо участі представників "ЛНР" у конкурсі дитячих малюнків. Україна закликала припинити пропаганду терористичної організації "ЛНР", заснованої на тимчасово окупованій території України країною-агресором Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства України в Сербії.

Так, в місцевій газеті Опово опублікували результати міжнародного конкурсу дитячого малюнка "Чарівний світ казки". Перше місце на конкурсі посіла дівчинка з "Луганської народної республіки, м.Краснодон".

"На жаль, гарна ідея конкурсу дитячих малюнків була використана для провокації і розкрутки терористичної організації, так званої "Луганської Народної Республіки", - йдеться в повідомленні.

Посольство висловило різкий протест проти того, що неповнолітні з тимчасово окупованої території Луганської області, яка є невід'ємною частиною України, в контексті конкурсу, всупереч офіційній позиції Сербії, представлені як представники "ЛНР".

"Згадка терористичної "ЛНР" як "держави" є закликом порушити територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться в заяві.

У цьому контексті Україна нагадала, що будь-яка співпраця державних органів, неурядових структур або окремих громадян Сербії з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" є прямим порушенням законодавства України і матиме відповідні правові наслідки.

Фото: диплом, яким нагородили учасницю конкурсу (glasopova.rs)

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