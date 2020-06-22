У Сербії на парламентських виборах перемагає партія президента Вучича

У Сербії на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 21 червня, перемогу здобуває націонал-консервативна Сербська прогресивна партія (СПП) президента країни Александара Вучича. Всього, за результатами виборів до Народної скупщини Сербії потрапляє три партії.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми даними соціологічних служб Ipsos та CeSID, СПП здобула 62,5% голосів.

Соціалістична партія Сербії набирає 10,7% голосів, а Сербський патріотичний альянс - 4%.

У списки для голосування було внесено 6,58 млн громадян Сербії. Вибори відбулися також на території автономного сербського краю Косово і Метохія. Згідно з попередніми даними, явка на виборах склала 50,44%.

Президент Сербії Александар Вучич вже оголосив про перемогу Сербської прогресивної партії, повідомляє Еuronews.

"Дорогі громадяни Сербії, я багато років в політиці, але таке переживаю вперше! Ми отримали найбільше в історії довіру народу, понад 2 мільйонів голосів з 3,3 мільйона прийшли на вибори громадян. Ми перемогли всюди, навіть там, де раніше програвали!" - сказав він.

Зазначимо, що Вучич отримає новий мандат в умовах, коли держави ЄС прагнуть сприяти поновленню діалогу між Сербією і частково визнаною Республікою Косово, незалежність якої Белґрад не визнає.

Виборча комісія Сербії повинна оголосити результати волевиявлення не пізніш 96 годин від закінчення голосування і протягом 10 днів вручити мандати новообраним парламентаріям. За 250 місць у однопалатної Народної скупщини Сербії боролися 21 блок. Депутати обираються строком на чотири роки.

Вибори в Сербії стали першим голосуванням в європейській країні з початку пандемії COVID-19 і відбулися в умовах підвищених заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. Голосування було заплановане на 26 квітня, однак через поширення коронавірусу його перенесли.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що Сербія не має наміру визнавати незалежність Косово в обмін на вступ до Європейського союзу.