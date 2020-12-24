У Сербії почалася вакцинація від COVID. Першою прищепили прем'єра

У четвер, 24 грудня, в Сербії почалася вакцинація від коронавірусу. Першою щеплення зробили прем'єр-міністру країни Ана Брнабіч.

Про це повідомляє РТС.

Прем'єра вакцинували в Інституті вірусології, вакцин і сироваток "Торлак".

"Сербія першої після Великобританії отримала вакцину Pfizer в Європі і третьою країною на Старому континенті, яка почала кампанію вакцинації", - заявила Брнабіч.

Також вакцинувалися від коронавірусу міністр праці та соціального захисту, член Кризового штабу Дарія Кисич Тепавачевич і епідеміолог Предраг Кін.

Нагадаємо, 22 грудня Сербія отримала перші дози вакцини від коронавірусу компанії BioNTech / Pfizer. Перша партія з 4,8 тисячі доз вакцини прибула до аеропорту Белграда.

Крім того, Кабінет міністрів Сербії обмежив в'їзд в країну на новорічні та різдвяні свята. Заборона триватиме до 10 січня.