У Сербії демонстранти увірвалися в будівлю держтелерадіо

Поліції довелося виводити мітингувальників із захопленої будівлі по одному

В столице Сербии - Белграде - участники антипрезидентского митинга в пятницу, 16 марта, вторглись в здание гостелерадио компании РТС. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kurir.

Сообщается, что демонстранты закидали камнями сотрудников полиции, а после взломали дверь здания сербского гостелевидения, заняв в итоге помещение телерадиокомпании.

Митингующие проводили очередную акцию в поддержку оппозиции и против политики президента Сербии Александра Вучича. Демонстрантов возглавили оппозиционеры Бошко Обрадович и Драган Джилас.

Сначала митингующеи не подчинялись требованиям полоции, которая просила покинуть здание. Но впоследствии сербская жандармерия вывела демонстрантов из здания одного за другим. В полиции заверили, что сила к демонстрантам не применялась.

Впоследствии в связи с инцидентом сербский президент Андрей Вучич объявил, что выступит в воскресенье, 17 марта, со спецобращением.

Напомним, предыдущая демонстрация в Сербии против президента страны Александра Вучича состоялась 9 марта. Тогда митинг прошел мирно.