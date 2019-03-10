У Сербії знову протестували проти президента Вучича

Фото: мітинг у Белграді (twitter.com/SavezZaSRB)

Демонстранти заблокували вхід до головної будівлі державного телерадіомовника

У Сербії в столиці країни Белграді 9 березня відбулися нові протести проти президента країни Александра Вучича з вимогою припинити контроль над державними засобами інформації і закликом до чесних виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією видання, демонстранти на годину заблокували вхід до головної будівлі державного телерадіомовника РТС.

Перед ними виступив сербський актор і політик Бранислав Лечич, який був серед лідерів першого в Сербії масового протесту за демократію 9 березня 1991 року.

Зазначимо, протести в Сербії тривають з початку грудня, коли люди вийшли на вулиці після того, як у листопаді група невідомих побила опозиційного політика Борка Стефановича. Акція називається "Один із п'яти мільйонів".

Найбільша опозиційна сила Сербії блок "Союз за Сербію", який об’єднує понад 20 партій і рухів висловив підтримку протестам, водночас організатори демонстрацій заявляють, що не підтримують жодну з опозиційних політичних сил.

Нагадаємо, 23 лютого у Сербії відбувся черговий антипрезидентський мітинг, на який вийшли кілька тисяч людей.