ru
ua

Сепаратистів на засідання контактної групи запрошує ОБСЄ, - Резніков

Новини » Політика   

Україна наполягає на участі в переговорах представників ОРДЛО з українським паспортом

Сепаратистів для участі у переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську запрошують представники ОБСЄ. Україна наполягає, щоб особливі регіони Донецької і Луганської області (ОРДЛО) в контактній групі представляли жителі окупованих територій з українським паспортом.

Про це в інтерв'ю "Новин Донбасу" повідомили віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков.

"Їх (сепаратистів - ред.) запрошує ОБСЄ. Вони вважають, що у них є право представляти території, а я так не вважаю, ми так не вважаємо", - сказав Резніков.

Також він зазначив, що українська сторона в ТКГ не повинна погоджувати участь переселенців з делегацією Росії.

"Нічого, ні з ким погоджувати не повинні. З нами ж вони не погоджують, коли когось приводять. Це суверенне право делегації - визначати, хто буде з її боку", - заявив віце-прем'єр.

Відзначимо, за словами постійного представника України в ОБСЄ Євгена Цимбалюка, запрошені Росією особи з ОРДЛО на консультації в рамках ТКГ мають російські паспорти.

► Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня► Маас нагадав Лаврову про необхідність виконання мінських угод Росією

До цього президент Володимир Зеленський заявив, що на засіданнях зможуть бути присутніми представники окупованого Донбасу, але вони все повинні бути громадянами України.

Раніше РБК-Україна писало, що українська сторона ініціювала термінове засідання підгрупи ТКГ з безпеки через загострення ситуації на Донбасі.

Автор: Игорь Литвиненко