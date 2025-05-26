ua en ru
Пн, 26 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

СЕО "Запорожстали" призвал ввести мораторий на повышение тарифов грузовых перевозок УЗ

Понедельник 26 мая 2025 11:42
UA EN RU
СЕО "Запорожстали" призвал ввести мораторий на повышение тарифов грузовых перевозок УЗ Фото: СЕО "Запорожстали" призвал ввести мораторий на повышение тарифов грузовых перевозок УЗ (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения доля логистической составляющей в себестоимости металлопродукции уже выросла в четыре раза, а сама стоимость услуги прибавила в цене до 60%.

Об этом заявил и.о. генерального директора "Запорожстали" Тарас Шевченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу завода.

В такой ситуации нужно ввести мораторий на повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці", ведь из-за дорогой логистики экспорт теряет смысл.

Он подчеркнул, что железнодорожная логистика является критической для металлургов, ведь для производства одной тонны металла нужно привезти три тонны сырья. А значит, экспорт одной тонны металла - это перевозка четырех тонн по железной дороге.

"Даже незначительное повышение железнодорожного тарифа приводит к существенному увеличению себестоимости нашей продукции, которая становится неконкурентоспособной на экспортных рынках. А в таком случае - экспорт теряет свой экономический смысл", - подчеркнул глава "Запорожстали".

Как известно, ранее "Укрзализныця" предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.

В свою очередь, эксперты железнодорожного рынка заявили, что "Укрзализныця" должна оптимизировать избыточную инфраструктуру, которая сейчас производит огромные убытки, и перейти к системе тарифообразования, которая предусматривает оплату только за предоставленный объем услуг. Сейчас, как известно, УЗ включает в грузовой тариф весь объем убытков, которые имеет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Запорожсталь
NEWS
Украина под ударами третью ночь подряд: главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами
Украина под ударами третью ночь подряд: главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами
DAILY
Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мамы вывозят 17-летних сыновей за границу, но они пишут НМТ, - Михаил Винницкий, МОН