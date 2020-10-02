У вересні "Чернігівгаз" розіслав 32 тисячі повідомлень про заборгованість за розподіл

Газовий вентиль (прес-служба "Чернігівгазу")

У Чернігівській області майже 32 тисячі споживачів у вересні отримали листи з інформацією про те, що мають заборгованість за розподіл газу. Їх загальний борг перед АТ "Чернігівгаз" становить 7,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Якщо отримавши інформаційного листа, боржники не розрахуються за отримані послуги з розподілу газу, компанія буде змушена вдаватися до примусових стягнень через суд. Серед споживачів з боргами є й ті, хто не платив за розподіл жодного разу з початку року – їх 22 тисячі. Після карантину у разі несплат вони будуть відключені від газопостачання в першу чергу, а для поновлення доставки газу муситимуть оплатити послуги з повторного під’єднання до мереж.

"АТ "Чернігівгаз" дякує всім, хто платить своєчасно, та особливо – клієнтам, які вже заплатили за розподіл до кінця року. Таким чином вони зменшили фінансове навантаження для себе у майбутньому опалювальному періоді, а для компанії забезпечили стабільні надходження за тарифом. Нагадаємо, сплати за тарифом призначені для утримання, обслуговування, ремонтів газорозподільних мереж, заміни обладнання", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що платити за розподіл можна за допомогою онлайн-сервісів 104.ua. Один із найпопулярніших серед споживачів – вайбер-бот 7104. З його допомогою можна передавати показники лічильників газу й переглядати їх історію, перевіряти нарахування та архів cплат, завантажувати квитанції та сплачувати за газ і розподіл газу.

"Для приєднання до вайбер-бота 7104ua потрібно відсканувати QR-код (його можна знайти на сайті 104.ua), або ж перейти за прямим посиланням, яке теж є на сайті. Також бот приймає фото лічильника – для підтвердження та звірки показників. Перевага чат-бота 7104ua у Viber в тому, що в одному аккаунті споживач може зареєструвати та обслуговувати не лише себе, а й своїх близьких і рідних. Один користувач може вести до п’яти особових рахунків", - йдеться у повідомленні.