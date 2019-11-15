Сенцову вручили премію Магнітського

Українському режисерові, який повернувся з полону в Росії, Олегу Сенцову у Лондоні вручили міжнародну премію імені Сергія Магнітського. Про це повідомляє "Голос Америки".

Сенцова нагородили премією в галузі журналістських розслідувань та захисту прав людини імені Сергія Магнітського. Премію режисерові вручила американська телеведуча Меган Маккейн, дочка покійного сенатора Джона Маккейна

Нагорода була присуджена Сенцову ще в листопаді минулого року, проте режисер не міг її отримати особисто, перебуваючи за ґратами за звинуваченням у підготовці терактів у аннексированном Криму.

Премія Магнітського вручається з 2015 року за заслуги у сфері журналістських розслідувань і за діяльність по боротьбі за права людини.

Нагадаємо, раніше в жовтні Олег Сенцов отримав премію Ukrainian ID Awards. Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Awards, яка була заснована в 2018 році за ініціативи громадянського суспільства під егідою Фонду гуманітарного розвитку України.