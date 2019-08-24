Сенцов отримав премію фестивалю Solidarity of Arts в Польщі

Український політв'язень режисер Олег Сенцов отримав премію "Нептун" фестивалю Solidarity of Arts в Польщі. Про це повідомив адвокат Дмитро Дінз, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

У польському Гданську в цьому році фестиваль Solidarity of Arts присвятили Олегу Сенцов. Також він отримав премію "Нептун", яку вручили сестрі Сенцова Наталії Каплан.

"Польське радіо" повідомляє, що гасло фестивалю - "мужність".

"У цьому році фестиваль присвячений людині, яка не може бути з нами - Олег Сенцов. Його доля говорить не тільки про майбутнє Росії і України, а також всієї Європи. Наш фестиваль є демонстрацією солідарності з ним", - сказав директор Європейського центру Солідарності у Ґданську Басіль Керський.

Нагадаємо, Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вручив присуджену українському режисеру Олегу Сенцову премію їм. Андрія Сахарова "За свободу думки" його сестрі.

Крім того, в листопаді 2018 року Олег Сенцов отримав премію Платформи європейської пам'яті та совісті.