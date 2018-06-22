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Сенцов відмовився припинити голодування, - адвокат

НовиниПолітика    22.06.2018 - 09:43
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Кожен день Сенцов п'є по 3,5 літра води

Український політв'язень Олег Сенцов спростував заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової про "лікувальне голодування" та набір ваги. Про це заявив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "Радіо Свобода".

Зокрема, адвокат припустив, що омбудсмена міг дезінформувати уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Анатолій Сак. За словами Дінзе, чиновник сфотографував Сенцова, однак відмовився передати фото українському омбудсмену Людмилі Денисовій, коли її не пустили до колонії.

"Кожен день Сенцов п'є по 3,5 літра води, йому капають крапельницю з великою кількістю глюкози, амінокислот і поживних вітамінних речовин. Ніяке голодування він не припиняв", - додав Дінзе.

Крім того, за даними медиків, кризова ситуація зі здоров'ям Сенцова може наступити найближчим часом. Також політв'язень відмовився припинити голодування, на чому наполягав ЄСПЛ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мін'юст сподівається на рішення ЄСПЛ за заявою щодо Сенцова вже сьогодні.

 

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Теги публікації: голодовка, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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