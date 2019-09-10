Сенцов і Кольченко дають прес-конференцію після звільнення

Звільнені в рамках обміну полоненими українські політв'язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко дають спільну прес-конференцію. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Спочатку зі словами подяки за звільнення звернувся Кольченко.

"Я хотів би подякувати всім, хто докладав зусиль для нашого звільнення. Завдяки цьому ми змогли повернутися раніше, ніж закінчився б наш термін ув'язнення", - підкреслив він.

До нього також приєднався Сенцов.

"Спасибі всім, ми дуже вдячні за те, що ви нас змогли врятувати. Крім наших полонених там є росіяни, які борються за свободу, наші брати. Я б хотів, щоб ми їх не поділяли - це теж в'язні Кремля. П'ять років я був спокійний, я був упевнений, що все буде добре. Велика подяка всім ЗМІ за вашу роботу, вашу боротьбу. Те, що відбувається в Україні - конфлікт з Росією - він багато в чому інформаційний. Проблема не в тому, що (президент Росії, - ред.) Путіна напав, а в тому, що більшість росіян його там підтримують. Імперія будується на брехні, а єдиний спосіб боротьби з брехнею - це говорити правду. Дякую вам за вашу боротьбу, що ви говорите правду", - зазначив він.

Нагадаємо, Сенцов і Кольченко повернулися до України в рамках великого обміну полоненими 7 вересня. Режисера Сенцова в Росії засудили до 20 років колонії за звинуваченням в "створенні терористичного угруповання в окупованому Криму".

Відзначимо, політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування перед обміном полоненими. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за підпал офісів і спробу підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі.