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В "Сентрависе" призвали снизить норму импорта электроэнергии до 50%, иначе предприятия потеряют конкуренцию

Четверг 13 июня 2024 12:22
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В "Сентрависе" призвали снизить норму импорта электроэнергии до 50%, иначе предприятия потеряют конкуренцию Фото: в "Сентрависе" призвали снизить норму импорта электроэнергии до 50% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

При импорте электроэнергии на уровне 80% себестоимость производства в украинской трубной компании "Сентравис" вырастет, и ей будет трудно тягаться по цене с конкурентами.

Об этом заявил начальник службы по техническому развитию компании Александр Грипас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Minprom.

Он рассказал, что согласно расчетам, в летний период доля импортируемой электроэнергии для компании могла бы составить около 40%, а в зимний период – не менее 50%.

"Только в таком случае можно уложиться в экономику производства, и дальше конкурировать на мировом рынке с азиатскими и европейскими производителями бесшовных нержавеющих труб. Пока же эта инициатива это дополнительное финансовое бремя. И хотя мы понимаем причины этого решения, но поддержать не можем", - подчеркнул он.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% - больше импортировать в Украину нет возможности.

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