"Динамо" с победой над "Полесьям" возобновило лидерство в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Динамо" – "Полесье" – 2:1

Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пенальти) – Гуцуляк, 86

Удаление: Михайличенко, 45 (П, вторая желтая карточка)

На стартовом отрезке команды действовали на встречных курсах. "Полесские волки" пытались каждый раз отвечать на атакующие выпады столичного гранда. Однако, ни житомиряне, ни "бело-синие" не подобрались вплотную к взятию ворот Бущана и Волынца соответственно.

Тем более неожиданным стал гол "Динамо". Хозяева разыграли образцовую атаку с левого фланга. На финише Шапаренко отдал в центр штрафной, откуда Ванат в касание пробил в дальний угол. Через пять минут киевляне удвоили преимущество – Ярмоленко реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Смолякова.

"Полесье" попыталось изменить сценарий матча. Бущана заставили поработать Назаренко с ударом после сольного прохода и Сарапий дальним выстрелом. А на старте второй половины кипер "Динамо" ликвидировал опасность после опрометчивой передачи Дячука назад.

Впоследствии на удары с дистанции перешли хозяева. Волынец среагировал на попытку Шапаренко, а вот Бражко после розыгрыша штрафного пробил вдали от створа. Выше ворот отправил мяч и Дубинчак. А вот на 76-й минуте Тимчик с нескольких метров после отскока запустил мяч выше перекладины.

Продолжило поиск возможностей забить и "Полесье". В конце концов житомирянам повезло под занавес встречи. После углового мяч отскочил к Гуцуляку, и тот с нескольких метров пробил Бущана. На большее подопечные Имада Ашура не замахнулись и потерпели поражение.

"Динамо" вернулось в лидеры чемпионата Украины. У киевлян 32 очка и они опережают "Александрию" по дополнительным показателям. Тем временем "Полесье" осталось на 4-й строчке (22 пункта).