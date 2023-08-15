Сенсационный лидер и обидчик вице-чемпиона забрали призы тура УПЛ

Вратарь Александр Бандура – футболист очередного тура в Премьер-лиге. Он помог "Минаю" завоевать домашнюю ничью против "Днепра-1".

Опытный голкипер уверенно отыграл против "спортклубовцев". Он парировал одиннадцатиметровый от Бабенко на 83-й минуте, а пропустил от вице-чемпиона Украины только в добавленное арбитром время. Да и в этот раз "Днепр-1" переиграл Бандуру только по пенальти, который реализовал Бланко.

В свою очередь "Руха" Виталий Пономарев – лучший тренер 3-го тура. Украинский специалист привел львовян к третьей победе подряд со старта сезона. "Желто-черные" вырвали выездную победу на 90-й минуте противостояния с "Полесьем". "Рух" идет на первом месте УПЛ.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.