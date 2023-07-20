"Сенс Банк" вывели с рынка. Что будет со средствами вкладчиков и клиентов

Национальный банк Украины принял решение, которое позволит передать "Сенс Банк" в собственность государства. Однако физические лица и в дальнейшем смогут пользоваться своими имеющимися средствами на карточках.

Об этом рассказала директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг Национального банка Украины.

По словам Рекрут, в период действия временной администрации ограничений на пользование средствами для физических лиц не будет.

"Важная информация. Как будет работать банк в эти дни. Ограничения на средства физических лиц не будет", - сообщила распорядитель Фонда гарантирования.

По ее данным, все физические лица смогут пользоваться своими имеющимися средствами на карточках, в пределах установленных банком или Нацбанком лимитов. Также не будет ограничений по:

снятия наличных в банкоматах, конечно в пределах лимитов, установленных банком и Нацбанком;

использования овердрафтов, опять же в пределах лимитов.

"Что касается юридических лиц. Мы сейчас работаем на прием платежей от юридических лиц, а выходные платежи будут работать завтра со второй половины дня", - подчеркнула Рекрут.

По ее словам, юрлица смогут спокойно отправлять свои средства завтра, 21 июля, со второй половины дня.

"Важная информация, что в эти несколько дней не будут действовать все договоры по кредитованию. Они не будут действовать в период действия временной администрации", - отметила директор.

Кроме того, по имеющейся информации стало известно, что отделения банков будут работать в рабочие дни в обычном режиме, в выходные дни - без клиентов.

Что известно о "Сенс Банк"

Стоит заметить, что "Сенс Банк" - это бывший "Альфа-банк". Он стал крупнейшим в Украине банком, который принадлежит подсанкционным лицам, а именно - Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Еще в марте 2023 года Нацбанк признал деловую репутацию акционеров "Сенс Банка" небезупречной и запретил им участвовать в управлении банком.

А уже в мае Верховная рада приняла законопроект для национализации предприятия, который позволяет передавать в собственность государства банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

Фридман, Авен и Косогов не могут продать свои акции, поскольку против них ввели западные ограничения.

Более подробно о "Сенс Банк" можете узнать в материале РБК-Украина.

Сегодня Нацбанк принял решение о передаче "Сенс Банка" в собственность государства, ведь его владельцами являются российские подсанкционные олигархи.

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