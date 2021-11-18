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Сенніченко підтвердив свою відставку з посади голови Фонду держмайна і назвав причину

Автор: Олександр Білоус

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенніченко підтвердив, що подав у відставку зі своєї посади. Він обіймав цю посаду більше двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сенніченка на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Відставка - моє особисте бажання та мої плани", - сказав він.

Сенніченко заявив, що після призначення у 2019 році він заявив, що ставить собі планку - два роки.

"Я поставив чіткі цілі, зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть тривати і без мене. Якраз вчора Фейсбук мені написав: два роки минуло. Тому час йти далі", - сказав він.

Сенніченко також заявив, що рішення про відставку ніяк не пов'язане приватизацією Київського заводу "Більшовик".

Він повідомив, після того, як він написав заяву про відставку, у нього вже була зустріч з президентом і прем'єром.

За його словами, його заява вже зареєстрована у Верховній Раді.

Як повідомляло РБК-Україна, джерело в Кабінеті Міністрів повідомило, що голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку. Він займав цю посаду з вересня 2019 року.

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ФГИ