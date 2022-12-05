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Сенкевич об отношениях с Кимом: решаем вопросы без "психов"

Фото: Александр Сенкевич (facebook.com/SenkevichNikolaev)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Между мэром Николаева Александром Сенкевичем и главой военной администрации Виталием Кимом не возникало конфликтов с начала полномасштабной войны, все проблемные вопросы решаются обсуждениями в деловом круге.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, сейчас наблюдаются определенные конфликты между мэрами не с партии власти и центральной властью. В качестве примеров Сенкевич привел риторику в отношении городского головы Чернигова, Киева и Днепра.

"Есть у кого-то амбиции и украинские, и местные. Могу сказать, что, как городской голова, есть много вопросов, которые поднимаются моими коллегами, они понятны, и понятно, что на местный уровень спущено очень много вопросов, которые там же и решаются, а кажется, что это решено на государственном уровне. Скажем так", - сказал он.

При этом Сенкевич отметил, что с началом войны работает с главой военной администрации без конфликтов.

"Да, конечно, есть вопросы, разное видение решения проблем, но мы это обсуждаем. У нас каждую неделю есть встречи с заместителями, мы эти вопросы решаем в деловом кругу, а не публично с "психами". Пока у нас получается так, что все работает, потому что на самом деле цель одна", - сказал он.

Мэр не исключает, что это может быть связано с тем, что город находится под обстрелами.

"Как говорят: "Пока говорят дипломаты, пушки молчат". У нас наоборот - пока "говорили" пушки, у нас не было много времени, чтобы говорить, мы обеспечивали безопасность и жизнедеятельность в Николаеве и области. Помогаем и решаем вопросы, не вынося их на публику", - добавил Сенкевич.

Напомним, после освобождения Херсона количество жителей Николаева выросло на 10%.

При этом украинцев призывают не спешить с возвращением в Николаев, поскольку город все еще остается в зоне поражения российских ракет.

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НиколаевАлександр СенкевичВиталий Ким