Сенченко виходить з партії "Батьківщина"

Фото: Андрій Сенченко (з відкритих джерел)

Сенченко присвятив команді "Батьківщини" 14 років

Політик Андрій Сенченко заявив про вихід з ВО "Батьківщина". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Facebook.

"Сьогодні я прийняв важливе і дуже непростий для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко у важкі для неї і партії часи. У мене немає конфлікту з Юлією Володимирівною, до якої я ставлюся з великою повагою. Однак сьогодні країна знову опинилася у вкрай небезпечному становищі, і наші підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, істотно відрізняються", - заявив він.

Сенченко зазначив, що розчарування діями та бездіяльністю політиків, які прийшли до влади після Революції гідності, відсутність системних зусиль по відновленню миру без територіальних і політичних поступок агресору, призвели до зростання підтримки антиукраїнських сил.

"Це створює реальні передумови для формування у наступному парламенті більшості, ворожої до нашої держави. Вже зараз зрозуміло, що завдання цих сил - капітуляція нашої країни у війні з Російською Федерацією і остаточне знищення незалежної України", - вважає він.

"Саме тому стрижнем демократичної проукраїнської коаліції у наступному парламенті країни повинна стати політична сила, яка зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Таку силу можливо сформувати тільки, спираючись на широке суспільно-політичне об'єднання патріотичних сил України. Команда громадського руху "Сила права", до якої я належу, готова стати надійною складовою такого об'єднання", - додав політик.

Він зазначив, що перемога у протистоянні з Російською Федерацією, безпека і добробут країни і кожної української сім'ї повинні стати головними пріоритетами майбутньої парламентської коаліції та уряду України.

Як повідомлялося, в штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу. Його позиціонували як кандидатуру на посаду міністра оборони.

Сенченко відомий як один з лідерів парламентської опозиції Віктору Януковичу і комендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності. З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника глави Адміністрації президента України.

Після того, як українські військові покинули Крим, він шляхом складних переговорів домагався виведення з окупованого півострова більш ніж 3500 одиниць озброєння і військової техніки ЗСУ на загальну суму понад 1,5 мільярда доларів США.

Повідомлялося, що Сенченко також вів переговори і очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів та громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається одним з організаторів водної блокади Криму.

Андрій Сенченко уродженець Криму, народний депутат України V, VI, VII скликань. У період з 1993 по 1997 роки - заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки та економічних реформ Автономної Республіки Крим.

У 1994 році очолював операцію українських спецслужб, яка завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова. 2001-2006 - голова наглядової ради ЗАТ "Сучасні інформаційні технології".

У 2007 року у рейтингу 100 найбільших платників податків - кандидатів у депутати зайняв 24 місце, зовсім небагато поступившись Рінату Ахметову. Станом на зараз, більшість активів політика конфіскована окупантами в Криму.

Андрій Сенченко - голова громадського правозахисного руху "Сила права" - з листопада 2014 об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора і над відшкодуванням завданого російської збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їх сімей, вимушеним переселенцям, жителям зони бойових дій та окупованих територій.

На сайті руху опубліковано близько семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації і заподіяних збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярда доларів. Кошти повинні піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.