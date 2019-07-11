У Сенченка розповіли про рішення суду на користь потерпілого від агресії РФ українця

Приморський районний суд Одеси розглянув підготовлений командою партії "Сила права" позов про відшкодування моральної та майнової шкоди, завданої збройною агресією Російської Федерації проти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії Андрія Сенченка.

Як повідомили в прес-службі, позов був підготовлений в інтересах переселенця з Донецька Костянтина Носка, який у серпні 2014-го був змушений покинути рідне місто через окупацію.

Так, суд в особі судді у справі Людмили Домусчі постановив стягнути з Російської Федерації на користь Костянтина Носка моральну шкоду в розмірі 1 148 935,72 (один мільйон сто сорок вісім тисяч дев'ятсот тридцять п'ять гривень сімдесят дві копійки) і майновий збиток у розмірі 106 575,00 грн. (сто шість тисяч п'ятсот сімдесят п'ять гривень).

Наголошується, що у зв'язку з важливістю справи і перенавантаженістю юристів місцевої приймальні представляти Костянтина в суді повинні були адвокати "Сили права" з Києва. Не доїхавши до Одеси 160 км, в районі смт Любашівка команда потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Адвокат отримала травму.

"У зв'язку з неможливістю бути присутнім на засіданні, ми подали клопотання про розгляд справи без участі представника позивача, – зазначив голова "Сили права" Андрій Сенченко. – Дякуємо судді Людмилі Домусчі, яка з розумінням поставилася до форс-мажору і іменем України винесла ще одне справедливе рішення на користь громадянина України, постраждалого внаслідок збройної агресії Росії проти України".

Нагадаємо, Горохівський районний суд Волинської області 9 липня задовольнив підготовлену "Силою права" заяву і встановив юридичний факт перебування Сергія Бойка в полоні у контрольованих Російською Федерацією збройних формувань на окупованій території Донецької області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації.