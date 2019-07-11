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Суд підтвердив провину Росії рішенням на користь військовополоненого, - "Сила права"

Новини » Політика    11.07.2019 - 12:05
Суд підтвердив провину Росії рішенням на користь військовополоненого, - "Сила права"
Фото: голова "Сили права" Андрій Сенченко (прес-служба)

Суд задовольнив підготовлену "Силою права" заяву

Горохівський районний суд Волинської області 9 липня задовольнив підготовлену "Силою права" заяву і встановив юридичний факт перебування Сергія Бойка в полоні у контрольованих Російською Федерацією збройних формувань на окупованій території Донецької області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили Андрія Сенченка.

Наголошується, що в травні 2014-го Бойко був призваний до лав Збройних сил України та служив у складі військової частини-польова пошта В0116 (1-й окремий мотопіхотний батальйон "Волинь"), а потім і в складі сил, що виконують бойові завдання.

У Сенченка повідомили, що на початку листопада 2014 року у складі бойової групи Сергій отримав наказ вирушити на непідконтрольну Україні територію Донецької області і забрати важкопораненого українського військовослужбовця, якого утримували представники іррегулярних збройних формувань РФ.

Група потрапила в пастку. Разом з товаришами Сергій потрапив у полон до окупантів. Провів в застінках архіву СБУ в Донецьку майже 2 місяці, розповіли в політсилі.

"У кожному процесі "Сила права" доводить провину Росії в злочинах проти України і українців, скоєних на нашій землі. Наступний крок для Сергія Бойка – подача позову та отримання компенсації моральної шкоди від держави-агресора", - зазначив глава "Сили права" Андрій Сенченко.

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