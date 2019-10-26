Сенатори США вимагають розслідувати застосування Туреччиною фосфорних бомб у Сирії

Американські сенатори, які представляють Республіканську і Демократичну партії вимагають від держсекретаря Сполучених Штатів Майкла Помпео розслідувати роль Туреччини в застосуванні на півночі Сирії боєприпасів з білим фосфором проти цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Кріс Ван Холлен (демократ, штат Меріленд), Патрік Ліхі (демократ, штат Вермонт), Річард Блюментал (демократ, штат Коннектикут) і Марша Блекберн (республіканка, штат Теннесі) надіслали держсекретареві відповідного листа, вимагаючи надати відповідь до 1 листопада.

Сенатори вимагають з'ясувати, як боєприпаси з білим фосфором могли потрапити до турецьких військових, чи було їх застосування порушенням міжнародного права, і якщо так, то як на це реагуватиме американська адміністрація.

Вони також хочуть знати, чи ухвалювали підрозділи Збройних сил Туреччини рішення про застосування білого фосфору самостійно чи ж діяли за вказівкою влади країни.

Крім того, сенатори вимагають з'ясувати, які саме турецькі підрозділи могли бути причетні до використання боєприпасів і чи має намір турецька влада притягнути до відповідальності винних.