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Сенатори США закликали Байдена співпрацювати з Німеччиною проти Nord Stream 2

Автор: Артур Родивилов

Сенатори Роб Портман (Республіканська партія) і Джин Шахін (Демократична партія) заявили, що президент США Джо Байден має тісніше працювати з урядом Німеччини для того, щоб не допустити введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2". Зараз його сертифікація зупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Сенатори нагадали, що Росія проявляє агресію проти України.

"Адміністрація Байдена поставила дипломатію на чільне місце своїх зусиль зі стримування Росії. Однак ці зусилля мають поєднуватися з необхідними економічними і військовими заходами, які зміцнять дипломатичний підхід і додадуть йому більшої ваги", - написали сенатори.

Одним з таких заходів вони називають Серйозний перегляд Байденом позиції щодо введення санкцій проти "Північного потоку-2". Портман і Шахін вважають, що Росія використовує свої енергетичні ресурси як зброю, в тому числі вимагаючи геополітичних поступок від Молдови і відмовляючись нарощувати постачання газу в Європу на тлі різкого стрибка цін там.

"Адміністрація має тісно співпрацювати з новим урядом Німеччини, щоб не допустити введення трубопроводу в експлуатацію; в інтересах Європи позбавити Путіна ще одного важеля впливу на наших союзників", - заявили вони.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" була припинена, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський хоче використовувати "Північний потік-2" для переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Сенат СШАПівнічний потік-2