Сенатори США попередили, що Росія знову спробує втрутитися у вибори

Комітет з розвідки Сенату США опублікував у четвер відредаговану першу частину звіту, в якому містяться деякі підсумки розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це пише "Голос Америки".

На думку сенаторів, виборча система США як і раніше вразлива перед можливими кібератаками.

Зокрема, сенатори з'ясували, що Росія почала підготовку до втручання в президентські вибори, як мінімум, у 2014 році, і ці спроби тривали аж до 2017 року. Автори звіту погоджуються з висновком, до якого дійшов спецпрокурор Роберт Мюллер: факт втручання незаперечний, проте зловмисникам не вдалося вплинути на результат голосування або перешкодити роботі виборчих комісій.

При цьому сенатори вважають, що федеральний уряд недостатньо тісно контактував з владою штатів і не повідомляв на місця про реальні масштаби загрози з боку Росії. Автори звіту рекомендують Міністерству внутрішньої безпеки поліпшити процес координації роботи з владою штатів.

Нагадаємо, раніше директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей попередив, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США проголосувала за поправку до проекту оборонного бюджету на 2020 фінансовий рік, яка передбачає додаткові санкції проти Росії. Причиною нових санкцій стала російське втручання в американські вибори президента.