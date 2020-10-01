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Сенатори США попросили Трампа ввести санкції проти РФ через Навального

Автор: Артур Родивилов

Голова комітету з закордонних справ Сенату Конгресу США Джим Ріш (Республіканська партія) і старший демократ комітету Роберт Менендес звернулися до президента США Дональда Трампа у зв'язку з отруєнням "Новачком" російського політика Олексія Навального. Вони закликали Білий дім провести розслідування події.

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Про це йдеться в листі президенту від керівництва сенатського комітету з міжнародних відносин.

Сенатори просять з'ясувати, чи було використано російською владою хімічну або біологічну зброю проти свого громадянина. На їхню думку, таке порушення міжнародного права має каратися застосуванням санкцій.

"Ми дуже стурбовані оцінками, що російський антикорупційний активіст Олексій Навальний був отруєний у серпні 2020 року нервово-паралітичним агентом групи "Новачок", - йдеться у листі

Зазначимо, Навального, ймовірно, отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок". У причетності до отруєння підозрюють владу Російської Федерації, оскільки Навальний є найвідомішим російським опозиціонером.

Раніше глава Держдепу Майк Помпео заявляв, що існує велика ймовірність того, що отруєння Навального було замовлено високопоставленими чиновниками в Москві.

Нагадаємо, раніше в ОЗХО висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

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