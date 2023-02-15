Сенаторы США снова предлагают признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Несколько сенаторов Конгресса США выступили с инициативой, которая потребует от госсекретаря США Энтони Блинкена признать частную военную компанию "Вагнера" иностранной террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора США Роджера Викера и заявление сенатора США Бена Кардина.

"Сенаторы США Роджер Викер (республиканец, штат Миссисипи) и Бен Кардин (демократ, штат Мэриленд) сегодня объявили о повторном внесении акта о привлечении к ответственности российских наемников, который потребует от госсекретаря США Энтони Блинкена объявить российскую ЧВК "Вагнера" иностранной террористической организацией", - указывается в документе.

В нем уточняется, что эта инициатива была поддержана еще шестью сенаторами, среди которых республиканцы Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) и Марко Рубио (от штата Флорида). Сенаторы указывают, что такая мера необходима в связи с действиями ЧВК "Вагнера" в Украине, Сирии и Африке.

"Они являются продолжением российского военного и силового аппарата. Наше законодательство признает их иностранной террористической организацией, что позволит применить к ним всю тяжесть санкций Соединенных Штатов", - утверждал сенатор Грэм.