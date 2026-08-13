Сенаторы США требуют от Трампа объяснений из-за паузы в санкциях против России

Два влиятельных демократа в Сенате США обратились к представителям администрации американского президента Дональда Трампа с вопросами об отсутствии новых санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Письмо государственному секретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту направили сенатор Элизабет Уоррен, ведущая демократка в Банковском комитете Сената, и сенатор Кристофер Кунс.

По их словам, целенаправленные санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения, не вводились уже 17 месяцев.

В последний раз масштабный пакет санкций против России США был введен в октябре 2025 года. Тогда Министерство финансов страны внесло в список ограничений российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".

Сенаторы полагают, что этот шаг был скорее исключением, чем началом системной политики, а Москва продолжает находить способы обходить санкции.

В ответ в Министерстве финансов США напомнили о санкциях против российских нефтяных компаний и заявили, что администрация Трампа и дальше будет действовать с учетом интересов национальной безопасности США и стремления к мирному завершению войны в Украине.

А в Госдепе отметили, что не комментируют возможные будущие санкционные решения.

Уоррен и Кунс также сослались на слова Бессента, произнесенные во время выступления перед Конгрессом в феврале.

Тогда министр финансов объяснял паузу в санкциях необходимостью сначала увидеть, как будут развиваться мирные переговоры. В то же время, администрация США в этот период продолжала вводить ограничения против Ирана и Кубы, несмотря на переговоры с этими странами.

Также сенаторы напомнили о заявлении Рубио с мая, когда он признал, что переговоры между Украиной и Россией не дают результатов и на тот момент фактически не происходили.

Уоррен и Кунсм отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года до возвращения Трампа на пост президента США в январе 2025 года Вашингтон ввел против России 111 пакетов санкций.

Сенатор попросили Рубио и Бессента до 28 августа объяснить, почему Вашингтон не возобновил регулярное введение санкций против России, если переговорный процесс, являвшийся причиной паузы, фактически остановился несколько месяцев назад.

По их мнению, новые ограничения могли бы усилить позиции США в попытках добиться справедливого мира для Украины.