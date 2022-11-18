RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сенаторы США хотят расследовать деятельность Маска на посту главы Twitter

Фото: глава Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Семь сенаторов от Демократической партии США в четверг направили письмо председателю Федеральной торговой комиссии (ФТК) Лине Хан с просьбой расследовать деятельность Илона Маска на посту директора компании Twitter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, опубликованное на сайте сенатора-демократа от штата Коннектикут Ричарда Блюменталя.

По мнению конгрессменов, Маск, несмотря на предупреждения, ввел функции, которые могут быть использованы для "мошенничества, афер и опасного самозванства".

"Мы пишем по поводу серьезного, намеренного проявления пренебрежения со стороны компании Twitter к безопасности своих пользователей и призываем Федеральную торговую комиссию расследовать любые нарушения со стороны Twitter соглашения о согласии 2011 года", - говорится в письме.

Сенаторы опасаются, что изменения, внесенные Маском, подвергают пользователей соцсети риску и могут напрямую нарушать условия соглашения.

Напомним, недавно Илон Маск рекомендовал избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

Также ранее стало известно, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскTwitter