Сенаторы США хотят расследовать деятельность Маска на посту главы Twitter

По мнению конгрессменов, Маск, несмотря на предупреждения, ввел функции, которые могут быть использованы для "мошенничества, афер и опасного самозванства".

"Мы пишем по поводу серьезного, намеренного проявления пренебрежения со стороны компании Twitter к безопасности своих пользователей и призываем Федеральную торговую комиссию расследовать любые нарушения со стороны Twitter соглашения о согласии 2011 года", - говорится в письме.

Сенаторы опасаются, что изменения, внесенные Маском, подвергают пользователей соцсети риску и могут напрямую нарушать условия соглашения.

Напомним, недавно Илон Маск рекомендовал избирателям голосовать в поддержку кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах в США.

Также ранее стало известно, что Илон Маск после приобретения Twitter распустил совет директоров. Таким образом, он укрепил свой контроль над компанией.