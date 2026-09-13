Сенатор Тиллис заявил, что Путин не хочет мира перед зимой

Путин не заинтересован в прекращении боевых действий до зимы, ведь надеется переждать холода и получить больше рычагов влияния.

Об этом сенатор Том Тиллис заявил на брифинге для журналистов в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Почему Путин не хочет мира перед зимой

По словам сенатора, у Путина нет никакого интереса снижать темп боевых действий к зиме. По его убеждению, будь диктатор "интеллектуально честным с самим собой", то признал бы сложность своего положения.

"Его время иссякает. Его экономика страдает. Он собирается пройти через выборы. Ему придется рассмотреть принудительную мобилизацию после того, как он выплачивает тысячи долларов, чтобы поощрить людей идти добровольцами, и забирает узников и отправляет их на поле боя", - отметил Тиллис.

Все это, по его словам, является признаком "отчаянного деспота". Сенатор подчеркнул, что этой зимой партнеры должны сделать все возможное для поддержки Украины, ведь именно на холода Путин делает ставку, рассчитывая получить больше рычагов влияния.

Ставка на уничтожение инфраструктуры

Тиллис напомнил, что с зимы 2022 года ни разу не видел, чтобы перед холодами Путин был серьезно заинтересован в прекращении боевых действий.

"Совершенно очевидно, что у них есть план уничтожения инфраструктуры. Совершенно очевидно, что они хотели бы оставить широкие слои населения без горячей воды и тепла. Это просто его привычная тактика", - сказал сенатор.

Он также усомнился в искренности Кремля по поводу переговоров, вспомнив встречу Трампа и Путина на Аляске: по словам Тиллис, вскоре после нее Россия лишь усилила враждебные действия.

Позиция Украины в переговорах

Сенатор убежден, что сейчас Путин не находится в более сильной позиции. Напротив - по оценке Тиллис, украинцы, по меньшей мере, являются равноправными партнерами за столом переговоров, а благодаря устойчивости населения и президента, возможно, имеют даже немного больше силы.

Отдельно он высоко оценил возможности украинской армии.

"ВСУ проделали чрезвычайную работу, отразив нападение того, кого мы все считали почти равным соперником для Соединенных Штатов до февраля 22 года. Россияне доказали, что, за исключением разве что ядерного арсенала, они могут только надеяться быть почти равным соперником украинской армии", - подытожил сенатор.