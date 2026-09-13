Сенатор Тиллис сказал, что изменится для Украины в случае победы демократов на выборах в США

Во время брифинга у него спросили, что может измениться для Украины после предстоящих выборов в Конгресс, на которых демократы могут одержать победу, на что ответ был таким:

"Я думаю, если использовать голосование по санкциям в Сенате как ориентир, 86 американских сенаторов, которые проголосовали за это… Каждый раз, когда у вас есть вопрос, который набирает около 80 голосов, это обычно считается вопросом, имеющим широкую поддержку. Я думаю, что это хороший ориентир для поддержки в Сенате США, и это выдержало бы любые незначительные изменения в Сенате", - сказал Том Тиллис.

Он также дал понять, что в случае победы голосования по санкциям будет и в Палате представителей. И убедительный итог голосования будет означать, что Конгресс сохраняет свою поддержку.

"Итак, я верю, что американский народ решительно это поддерживает. Члены Конгресса склонны представлять своих избирателей, а когда они этого не делают, их, как правило, выгоняют", - резюмировал сенатор.