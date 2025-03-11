Сенатор США обвинил Трампа в ослаблении обороны Украины
Сенатор США от Демократической партии Марк Келли, который на днях посетил Украины, заявил, что приостановка администрацией Трампа обмена разведданными ослабила защиту Киева от РФ. Также он отверг слова Илона Маска, который назвал его "предателем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Когда сенатора спросили, слышал ли он во время своего визита о конкретных атаках или инцидентах, на которые можно было бы повлиять, если бы украинцы обладали разведданными, он ответил: "Сто процентов".
"Если есть вещи, которые они не получают, которые им нужны, это меняет их способность защищаться от атак. И эти атаки произошли в пятницу вечером, в субботу, когда я был там", - сказал он журналистам.
Reuters напоминает, что Келли, член Комитета по вооруженным силам, находился в Украине с субботы по воскресенье, чтобы выразить поддержку народу нашей страны и оценить ситуацию.
Также отвечая на вопрос об Илоне Маске сенатор заявил, что миллиардер, "очевидно... несерьезный парень".
Маск в свою очередь, написал в комментарии к посту Келли с фотографией из Украины, что тот является "предателем". Чиновник ответил следующее:
"Предатель? Илон, если ты не понимаешь, что защита свободы - это основной принцип, который делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, может быть, тебе стоит оставить это тем из нас, кто понимает", - написал он.
Reuters уточняет, что это был третий визит Келли в Украину с 2023 года.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 4 марта спустя несколько дней после перепалки украинского и американского президентов, глава Белого дома Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. В том числе речь шла о помощи, которая уже была на пути на самолетах и кораблях, и та, которая еще не поступила Украине, но находится на территории Европы.
Вскоре появилась информация, что также прекратился обмен всеми разведданными. Хотя позже в СМИ ссылаясь на свои источники писали, что речь идет о разведданных, которые помогали ВСУ наносить удары по территории РФ.
Чуть больше, чем сутки назад, Трамп заявил, что США могут возобновить передачу Украину разведданных и Штаты уже практически готовы это сделать.
Кроме того, вчера спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф заявил, что США не ограничивали Украине разведданные, которые нужны для обороны.
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